Salernitana, chiamate internazionali per Gyomber e Kastanos Il difensore rientra nella lista della Slovacchia, il mediano guida il Cipro

Norbert Gyomber si avvicina sempre di più al ritorno in campo. Dopo essere rientrato in gruppo iniziando il suo percorso di avvicinamento al ritorno tra i disponibili per la sfida con il Lecce di sabato pomeriggio, per il difensore è arrivata un'altra bella notizia. Francesco Calzona, ct della Slovacchia nonché allenatore del Napoli, lo ha inserito nella lista dei disponibili per le due amichevoli con Austria e Norvegia. Un passo d'avvicinamento importante verso i prossimi Europei.

Nella lunga lista dei calciatori preconvocati spicca anche Grigoris Kastanos: il cipriota rappresenterà la sua nazionale con Lettonia e Serbia. Gioia anche per l'ex Flavius Daniliuc, regolarmente a disposizione dell'Austria.