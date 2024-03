Ufficiale, la Salernitana esonera Fabio Liverani Comunicata al tecnico la decisione della società

La Salernitana si divide da Fabio Liverani. Il tecnico è stato esonerato e la decisione gli è stata comunicata pochi minuti prima delle 17. L'allenatore romano paga un rendimento horror, fatto di un punto in cinque sfide. Il ko con il Lecce ha fatto saltare il banco, spingendo Iervolino a dare il ben servito alla soluzione che era stata scelta da Walter Sabatini dopo l'esonero di Pippo Inzaghi.

Ora la società deve sciogliere l'enigma ora sul successore. Stefano Colantuono è in pole dopo le riflessioni su Inzaghi e lo stallo che non si sblocca. Intanto la società si muove in maniera ufficiale: Liverani saluta Salerno.