Salernitana, emergenza attacco col Verona: chance per Boncori e Fusco jr? La coppia gol della Primavera ora sogna il debutto in prima squadra

La rottura con Boulaye Dia e le indisponibilità di Ikwuemesi e Simy obbligano la Salernitana a poggiare le proprie speranze di gol su Weissman. Per l’israeliano la sua avventura in Italia si era aperta con il lampo con l’Empoli per poi rimanere a secco, perdendo anche la maglia da titolare. Il calciatore acquistato a gennaio vuole però lasciare il segno prima di far ritorno al Granada, alla ricerca di una nuova esperienza per la stagione che verrà.

Le tante defezioni hanno obbligato Stefano Colantuono a pescare dalla Primavera per rimpolpare la batteria offensiva. Per Gerardo Fusco si tratta della seconda convocazione dopo quella con l’Atalanta. Il figlio dell’ex bandiera nonché attuale allenatore dell’Under 17 Luca sognava il debutto già nei minuti finali con gli orobici per dare peso e sostanza all’assedio finale. Niente da fare.

Insieme a lui in panchina ci sarà anche Luca Boncori, capocannoniere della Primavera con ben 13 gol realizzati in campionato. Punta veloce e dotata di un discreto destro, Boncori è stata una delle scommesse vinte proprio di Colantuono in versione responsabile del settore giovanile. Nella scorsa estate lo strappò alla Nuova Tor Tre Teste, reduce da un campionato da 32 gol. Sensazioni positive confermare con la Primavera. Ora la chiamata con la prima squadra. Fusco e Boncori sognano, la Salernitana si affida ai suoi giovani.