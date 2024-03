Salernitana, Dia vince e sorride col Senegal. Ok anche Pellegrino e Coulibaly Resoconto ok per i granata con i tre atleti vittoriosi nei rispettivi impegni. Oggi tocca a Gyomber

Venticinque minuti per ritrovare il campo e soprattutto provare a lasciare il segno. Boulaye Dia accantona per qualche ora la pagina nera del suo rapporto complicatissimo con la Salernitana e torna in campo. L’attaccante è subentrato al 65’ di Senegal-Gabon, mettendo lo zampino nell’azione del 3-0 firmato Manè. Per Dia, in attesa di capire se ci sarà un riavvicinamento con la società dopo la querelle legale e l’esclusione dal gruppo granata, possibile una maglia da titolare nel test-match con Benin.

Il menù internazionale della Salernitana ha visto protagonista nella notte anche Marco Pellegrino. Il difensore granata è stato schierato titolare dal ct Mascherano nella sfida amichevole con il Messico terminata 4-2 in favore degli albiceleste. Vittoria anche per Lassana Coulibaly: il maliano è stato impiegato per 70 minuti nel 2-0 sulla Mauritania.

Riposo invece per Lorenzo Pirola. Il capitano dell’Under 21 è stato risparmiato nella vittoria per 2-0 sulla Lettonia a causa di acciacchi muscolari. Il calciatore della Salernitana scenderà in campo nella prossima e delicata sfida interna con la Turchia.

Oggi invece tocca a Norbert Gyomber. La Slovacchia sfiderà in amichevole l’Austria, con fischio d’inizio alle ore 18:00 a Bratislava con vista già ai prossimi Europei.