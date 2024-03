Salernitana, rebus numero uno per Colantuono: ballottaggio Ochoa-Costil Il tecnico dovrà scegliere le gerarchie tra i pali tenendo conto anche del futuro

Alla ripresa della preparazione prevista per domani pomeriggio, Stefano Colantuono dovrà iniziare ad immaginare l'undici che dovrà schierare lunedì prossimo a Bologna. Il tecnico ritroverà alla spicciolata i calciatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali e potrà farsi un'idea più chiara del gruppo. Il primo rebus da sciogliere riguarderà il ruolo di portiere: nell'ultima partita della gestione Liverani, quella persa contro il Lecce, l'ex allenatore della Salernitana aveva optato per un avvicendamento tra i pali ed aveva assegnato a Costil la maglia di numero uno. Una scelta tecnica, probabilmente legata anche alle incertezze avute dall'estremo difensore messicano nelle ultime apparizioni in granata.

Ochoa, tra l'altro, anche nelle scorse ore ha dovuto ingoiare un boccone amaro: il suo Messico è stato battuto 2-0 dagli Stati Uniti nella finale di Nations League della confederazione Nord-Americana. Un verdetto pesante e che ha fatto finire sotto accusa anche il portiere della Salernitana, non esente da colpe sulla seconda rete incassata dal Messico.

A Colantuono, dunque, spetterà il compito di fissare le gerarchie tra i pali e decidere se affidarsi ad Ochoa o a Costil. Molto potrebbe essere legato anche alla progettualità futura: difficilmente, infatti, il messicano resterà a Salerno in serie B. Il francese, invece, avrebbe già dato garanzie alla proprietà e potrebbe accettare di proseguire la sua esperienza italiana anche in cadetteria.