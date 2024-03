Salernitana, Colantuono si affida anche ai precedenti: due sorrisi in trasferta A Bologna il tecnico esordirà per la terza volta sulla panchina granata

Nel giorno di Pasquetta, Stefano Colantuono esordirà per la terza volta sulla panchina della Salernitana. Sarà un nuovo inizio per il tecnico di Anzio che, dopo aver assunto il ruolo di responsabile del settore giovanile granata, tornerà a bordo campo per guidare il cavalluccio marino. Nei precedenti due esordi, il 61enne ha conquistato una vittoria ed una sconfitta. Nel dicembre 2017, subentrando ad Alberto Bollini, Colantuono conquistò un successo sul campo della Virtus Entella grazie alle reti di Kiyine e Sprocati.

Due stagioni fa, invece, nell'anno del ritorno in serie A, Colantuono perse all'esordio contro l'Empoli in casa ma conquistò il primo successo della sua gestione sul campo del Venezia, nel turno successivo. Lunedì prossimo l'ex allenatore di Palermo ed Atalanta esordirà nuovamente lontano dall'Arechi: un fattore storicamente favorevole e che Colantuono proverà a sfruttare per risollevare le sorti del cavalluccio marino. A Bologna i granata affronteranno un avversario durissimo e che sogna una clamorosa qualificazione in Champions League. I rossoblu stanno provando a recuperare in extremis anche Zirkzee, trascinatore degli emiliani che è alle prese con un problema fisico. La Salernitana, dal canto suo, attende il rientro dei Nazionali per valutare gli acciaccati e capire chi potrà essere della partita. A prescindere dagli uomini, però, Colantuono sta chiedendo ai suoi coraggio e determinazione per chiudere in maniera dignitosa una stagione da dimenticare.