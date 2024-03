Salernitana, con Ochoa sarà addio: tentazione Mls per Memo Il messicano non rinnoverà il contratto: possibile avventura nel campionato americano

Nessun rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e la volontà di provare una nuova esperienza per non perdere il sogno del sesto Mondiale. Guillermo Ochoa e la Salernitana si diranno addio a fine stagione. L’estremo difensore non prolungherà il contratto che ha come deadline il prossimo 30 giugno. La Salernitana risparmierà un ingaggio esoso per le casse che dovranno respirare e non poco alla luce della probabile retrocessione in serie B, il messicano potrà rilanciarsi altrove per non perdere sia la Nazionale che il sogno del sesto Mondiale.

Per Ochoa, oggetto di critiche furibonde in Messico dopo la sconfitta in finale di Nations League con gli Stati Uniti, proprio l’America potrebbe essere la nuova destinazione professionale, con sguardo proiettato sulla Mls: il San Diego Fc, franchigia che entrerà a far parte del campionato a stelle e strisce nel 2025, punta con forza su Memo, considerato l’uomo immagine per dare appeal al progetto. L’attrazione americana si fa sempre più forte, come dimostrato anche dal possibile addio del milanista Giroud per accettare la corte dei Los Angeles Galaxy. Intanto la decisione è stata presa: Ochoa e la Salernitana sono pronti a dirsi addio.