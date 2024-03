Bologna, Thiago Motta: "Con la Salernitana vietato fallire". Chance Zirkzee? Il tecnico ha parlato della sfida di Pasquetta con i granata: "Vogliamo continuare a sognare"

Un testacoda da non fallire per continuare a sognare la Champions League. Il Bologna non vuole svegliarsi da un campionato da sogno, con il quarto posto provvisorio da preservare per strappare una storica partecipazione alla massima competizione internazionale. Lo sa bene Thiago Motta che tiene alta la guradia e invita l’ambiente a non sottovalutare l’impegno di Pasquetta con la Salernitana. “Affronteremo la Salernitana al massimo, una squadra difficile che ha cambiato allenatore e che si gioca la salvezza. Stiamo bene e ci sono ancora tanti punti in palio da qui alla fine del campionato - ha dichiarato Thiago Motta nel corso del il Gran Galà dello Sport “Città di Castiglion Fiorentino -. I risultati ottenuti fin qui in stagione sono arrivati attraverso il gioco e le prestazioni, meritandoci rispetto per il nostro lavoro. I ragazzi sanno come mai siamo lì e quanto è importante continuare così fino al termine della stagione".

Il dubbio più grande è legato alle condizioni di Zirkzee, con la punta olandese che potrebbe farcela per la sfida di lunedì. “Sta recuperando molto bene, ha avuto questo piccolo infortunio: è un ragazzo giovane, forte fisicamente e con grande mentalità. Vedremo, se ci sarà bene altrimenti giocherà qualcun altro".