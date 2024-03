Salernitana, l'ad Milan: "Risposte su Arechi e Volpe! C'è il rischio trasferta" Il dirigente: "Un conto è giocare solo alcune partite fuori, un altro è metà campionato"

Maurizio Milan ha parlato in mattina a margine dell’evento “Salute? Noi ci mettiamo in gioco”, organizzato dal Ccsc presso il Liceo Francesco Severi di Salerno. L’ad della Salernitana ha poi raggiunto Roma per un Cda di grande importanza sul futuro del club: “Più che un progetto di rilancio stiamo per dare continuità. Vogliamo dare una raddrizzata ad una stagione storta. Si va avanti con consapevolezza e con la volontà forte di cambiare vento.

Stadio? L’Amministrazione Comunale ha ribadito la volontà di rispettare i tempi. Credo che a breve verremo convocati dalla Regione per sottoscrivere un protocollo d’intesa con Regione Campania e Comune di Salerno. Noi abbiamo delle necessità impellenti perché serve pianificare la nuova campagna abbonamenti. Attendiamo notizie.

PossibilitàVolpe? Avevamo già manifestato il nostro consenso per giocare qualche partita lontano da Salerno. Bisogna capire se diventa metà o tutto il campionato. Ora valuteremo il da farsi. In altre città ho visto che lo stadio alternativo è bastato per superare la mancanza del principale. Mi auguro possa accadere anche a Salerno. Magari giocando anche all’Arechi in attesa di avere al Volpe che potrebbe essere un’opzione importante.

Centro sportivo? Stiamo dialogando con la proprietà da mesi. Stiamo apportando delle migliorie al Mary Rosy. Stiamo facendo tutte le operazioni possibili. Siamo stati al Viola Park per salutare Barone e abbiamo visto quello che vuole essere il nostro punto d’arrivo”.