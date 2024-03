Salernitana, possibile tregua con Dia? "C'è un dialogo in corso" Le parole dell'ad Milan: "Il calciatore ha ammesso i propri errori"

“C’è un dialogo in corso con Boulaye Dia. Il calciatore ha ammesso le proprie responsabilità e alcuni comportamenti non corretti e coerenti con i sani valori del club che il patron Iervolino ha più volte sottolineato. Vediamo nei prossimi giorni dove porterà”.

Maurizio Milan riapre le porte della Salernitana a Boulaye Dia. L’amministratore delegato ha rivelato la possibilità di un reintegro in rosa dell’attaccante senegalese dopo l’esclusione voluta dalla società in seguito al mancato ingresso in campo ad Udine. Pugno duro e l’istanza presentata al Collegio Arbitrale da parte del club con richiesta di risarcimento danni milionario.

Ora però la mano tesa, con la società che potrebbe riaprire al calciatore attualmente in Nazionale ma disposto a fare un passo indietro per provare a lasciare il segno nel finale di stagione, prima di dirsi addio. La battaglia legale resta in piedi ma ora la Salernitana apre: per Dia potrebbe esserci una nuova parentesi in granata.