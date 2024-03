Salernitana, oggi a Roma il Cda: si ragiona su ricapitalizzazione e sul futuro Iervolino pronto a lanciare segnali di continuità

La corsa verso Roma. Per Maurizio Milan è stata una mattinata frenetica. Subito dopo l'incontro con gli alunni del Liceo Scientifico Francesco Severi, ad attenderlo un auto societaria per dirottare l’ad verso Roma. Nella Capitale, è in programma nel pomeriggio il Cda granata, presieduto da Danilo Iervolino e con la partecipazione di tutti i consiglieri tra cui il vice-presidente Gianni Petrucci. Una revisione ai conti semestrali ma anche la possibilità concreta di definire la ricapitalizzazione, propedeutica a risanare i conti in, sistemare il paletto dell’indice di liquidità in vista soprattutto delle complesse operazioni per ottenere la licenza nazionale e formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato.

Quale sarà? Le speranze di una salvezza in serie A sono sempre più flebili. “Ora raddrizzeremo tutto”, le parole dell’ad Maurizio Milan. Sul tavolo anche il nodo stadio. La Salernitana attende una convocazione dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno per fare il punto della situazione. Entro il 30 marzo bisognerà indicare un impianto per ottenere la Licenza Uefa, fondamentale per poter ospitare sfide di carattere internazionale come già successo con Italia-Spagna femminile nello scorso autunno. Per il club c’è soprattutto da programmare la campagna abbonamenti e capire quale sarà il destino nella prossima stagione: giocare all’Arechi, traslocare al Volpe o addirittura avere come casa un campo neutro? Riflessioni in corso.