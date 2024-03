Salernitana, allarme Pirola: colpo alla testa, l'Under 21 costretto al cambio Al 25' del match fra Italia e Turchia, il centrale ha lasciato il campo per infortunio

Suona l’allarme in casa Salernitana per Lorenzo Pirola. Al 25’ del match di Italia-Turchia, il difensore dell’Under 21 ha dovuto lasciare il campo a causa di un colpo fortuito alla testa che ha messo ko il centrale granata. Pirola ha provato a restare in campo ma è stato costretto a lasciare il campo rientrando direttamente negli spogliatoi. Al suo posto Ghilardi.

Un nuovo stop per Pirola che era rimasto in panchina nella sfida con la Lettonia a causa degli acciacchi muscolari patiti con la Salernitana. Ora il nuovo stop e il campanello d’allarme: Pirola si ferma, si spera solo per precauzione.