Salernitana, Pirola rassicura sui social dopo l'infortunio Duro colpo alla testa per il difensore dell'Under 21 pronto a rientrare a Salerno

Un pollice in su, il segno di forza e soprattutto una emoticon con “ok”. Lorenzo Pirola prova a lanciare messaggi distensivi dopo la grande paura per l’infortunio alla testa rimediato in Under 21. Nel corso del primo tempo di Italia-Turchia, terminata 1-1 e che ha complicato la corsa degli azzurrini verso gli Europei di categoria, Pirola è stato costretto ad abbandonare il campo al minuto 25 dopo un duro colpo all’altezza dell’occhio sinistro.

Il calciatore non ha provato a riprendere il gioco e, visibilmente scosso, ha preferito lasciare immediatamente il campo sulle sue gambe. Lo staff medico della Nazionale ha preferito accompagnare il calciatore nel più vicino ospedale di Ferrara per fargli sostenere una tac in maniera preventiva. Pirola oggi rientrerà a Salerno e verrà valutato dallo staff medico. Al momento resta in dubbio per la trasferta di Bologna in programma alle ore 12:30 nel lunedì di Pasquetta. I segnali incoraggianti arrivati dai social fanno però ben sperare.