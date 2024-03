Salernitana-Sassuolo, parte la prevendita: prezzi e sconti La vendita dei biglietti partirà domani mattina alle ore 10

Inizierà alle ore 10:00 di domani la prevendita di Salernitana-Sassuolo, in programma venerdì 5 aprile alle ore 20:45.

Gli abbonati alla Stagione 2023/24 potranno acquistare un tagliando a prezzo ridotto per un amico in qualsiasi settore e per qualsiasi tariffa.

Gli abbonati potranno sbloccare il codice promozionale per un amico seguendo le seguenti modalità:

I possessori di abbonamento digitale caricato sulla Fidelity Card dovranno inserire il numero di tessera (Granata Card o Hippo Card) “076………”

I possessori di abbonamento cartaceo dovranno inserire il codice alfanumerico presente sull’abbonamento (Sigillo Fiscale “S.F. ……………”)

Per gli abbonati è previsto un costo ridotto:

Curva Sud: 10 euro

Distinti: 17,50 euro – 10 euro per Over 65 e Donne – 5 euro per Under 14

Tribuna Azzurra: 22,50 euro – 12 euro per Over 65 e Donne - 7,50 euro per Under 14

Tribuna Verde: 25 euro – 15 euro per Over 65 e Donne - 10 euro per Under 14

Tribuna Rossa: 40 euro – 20 euro per Over 65 e Donne - 15 euro per Under 14

I prezzi normali:

Curva Sud: 16 euro

Distinti: 30 euro – 16 euro per Over 65 e Donne – 10 euro per Under 14

Tribuna Azzurra: 35 euro – 20 euro per Over 65 e Donne - 14 euro per Under 14

Tribuna Verde: 46 euro – 26 euro per Over 65 e Donne - 20 euro per Under 14

Tribuna Rossa: 65 euro – 36 euro per Over 65 e Donne - 30 euro per Under 14

Tagliandi omaggio Under 14

Al fine di ricevere il tagliando omaggio riservato ad Under 14 è necessario inviare richiesta corredata di documento del genitore e dell’under 14 all’indirizzo mail under14sassuolo@ussalernitana1919.it entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 1 aprile. I biglietti omaggio saranno emessi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad un solo Under 14 per nucleo familiare e saranno del settore Distinti. E’ fatto obbligo di accompagnatore che può acquistare biglietto intero o ridotto.

Le richieste pervenute prima delle ore 10:00 di giovedì 28 marzo non saranno prese in considerazione.

Diversamente Abili

Le persone diversamente abili al fine di munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Tribuna Verde Sud e Distinti) al prezzo privilegiato di € 5,00 dovranno inviare una mail di richiesta a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesta la disabilità al 100% e documento di riconoscimento sia per il disabile che per l’accompagnatore ove previsto entro e non oltre le ore 23:59 di lunedì 1 aprile. Il tagliando per l’accompagnatore ha un costo di 20€.

I tagliandi d’accesso si potranno ritirare giovedì 4 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 presso la Sede al Varco 25 dello Stadio “Arechi”.

Le richieste pervenute prima delle ore 10:00 di giovedì 28 marzo non saranno prese in considerazione.

Potrà ritirare solo chi ha ricevuto mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.