Salernitana, prove di lunch-match. E Sabatini rassicura i tifosi Squadra in campo per prendere confidenza con l'orario delle 12:30. Nuovo messaggio social dal dg

Squadra in campo a mezzogiorno per prendere confidenza con il lunch match di lunedì. Stefano Colantuono non vuole dimenticare nessun dettaglio nella marcia d'avvicinamento alla sfida di Bologna. La squadra è in campo in questi minuti per una delle sedute di allenamento di preparazione alla trasferta del Dall'Ara. Colantuono può fare i conti con una piacevole abbondanza in tutti i reparti, soprattutto in difesa con i recuperi di Pierozzi e Pirola.

Non ci sarà a Bologna Kastanos, fermato dal problema al legamento collaterale del ginocchio. Per il cipriota tre settimane di stop per poi valutare l'eventuale piano di rientro. Una tegola non di poco conto. Resta al momento a parte anche Boulaye Dia: per il senegalese sono febbrili i contatti tra le parti per valutare un possibile reintegro.

Infine, Walter Sabatini e ritornato a postare. Attraverso i canali social, il dg ha augurato buona Pasqua ai tifosi granata informando che il recupero dal problema alla gamba procede regolarmente. Per Sabatini niente trasferta a Bologna, assistendo al match direttamente dalla TV.