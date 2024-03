Salernitana, Mikael fuori lista...e senza agente: è divorzio con Souza Il brasiliano è separato in casa con i granata

La delusione per la mancata cessione e ora lo status di fuori lista che lo accompagnerà fino al termine della stagione. Non sono giorni facili per Mikael. L’attaccante brasiliano, rientrato a gennaio dal prestito dall’America Mineiro, è rimasto a Salerno in attesa di una nuova collocazione. Una ricerca lunga, sondando anche i campionati cileni, polacchi e georgiani senza però fortuna.

Per Mikael, dopo la parentesi con la maglia della Salernitana, appena 11 presenze nelle finestre con Internacional e America condite da un solo gol. Lontano i fasti dello Sport Recife che convinsero Walter Sabatini a puntare sul bomber verdeoro. Ora gli allenamenti in parte con il gruppo ma la delusione fortissima per i sei mesi ai box.

Talmente grande da spingerlo a dividere le strade dall’agente Fabricio Souza, comunicato con una stories su Instagram. “Il nostro contratto si è interrotto ma l’amicizia dura per tutta la vita: grazie di tutto”, il messaggio del brasiliano, sotto contratto con la Salernitana fino al 2026.