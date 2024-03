Salernitana, 8 milioni di euro in commissioni ai procuratori I granata sono dodicesimi nella speciale classifica di serie A guidata dall'Inter

La volontà di Danilo Iervolino di provare a rivoluzionare il sistema e i costi sempre più vertiginosi a tenere in scacco l’intero calcio italiano. La Salernitana fa i conti con una voce importante delle proprie spese nel campionato 2023-2024, ovvero quella relativa ai costi legati alle commissioni per gli agenti. Il lavoro di intermediazione in favore del club granata per acquisti e cessioni si attesta sugli 8 milioni di euro. Cifra ridotta rispetto all’annata 2022-2023, quando la spesa fu sugli 8,7 milioni di euro.

La Salernitana si attesa al dodicesimo posto nella speciale classifica guidata della serie A che raggiunge in totale quota 220 milioni di euro. A guidare la speciale graduatoria l’Inter (34,8 milioni di euro), seguita da Juventus (23 milioni di euro) e Fiorentina (15,3). All’ultimo posto il Frosinone con 2,6 milioni di euro.