Salernitana, ieri test con l’Under 17. Colantuono mischia le carte verso Bologna Il trainer romano orientato a lanciare il 4-4-2. Tanti però i dubbi di formazione

La cura dei dettagli e la possibilità di potersi affidare a più giovani per provare uomini e schemi. Stefano Colantuono non vuole lasciare nessun dettaglio al caso. L’esordio sulla panchina della Salernitana nella delicata trasferta di Bologna è esame duro. Per questo motivo, l’allenatore romano ha indetto allenamenti ad ora di pranzo per prendere confidenza con il lunch-match di lunedì e soprattutto sgambatura con i baby dell’Under 17 di Luca Fusco per velocizzare la trasmissione dei suoi principi di gioco.

Al Dall’Ara sarà 4-4-2 ma ci sono tanti dubbi da sciogliere. Il primo è legato alla difesa, con Costil in vantaggio su Ochoa ma anche il maxi-casting per comporre la coppia centrale. Manolas potrebbe affiancare uno fra Gyomber e Pirola. Boateng e Pasalidis però cercano chance. Sulle fasce spazio a Pierozzi e Bradaric. In mezzo al campo, è bagarre per far coppia con Maggiore. Sulle corsie Tchaouna e uno fra Gomis e Vignato. Davanti invece Candreva agirà da seconda punta alle spalle di uno fra Weissman, Simy e Ikwuemesi (in vantaggio il primo).