Bologna-Salernitana, Thiago Motta: "Sfida non facile e ricca di incognite" Il tecnico: "Zirkzee è recuperato, la squadra granata avrà tante novità"

Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa Bologna-Salernitana, match in programma lunedì alle ore 12:30. Per il tecnico la buona notizia è il recupero di Zirkzee, con occhi sulla Salernitana: "Ci aspetta una sfida non facile contro una squadra che lotta per salvarsi ed ha grandi motivazioni. Sarà una partite difficile, con tante incognite legate al cambio di allenatore. Noi siamo pronti ad affrontare qualsiasi tipo di modulo. Ci siamo concentrati su noi stessi, dobbiamo essere disposti a tutto per fare una grande prestazione. Zirkzee? Sta bene, e come se non si fosse mai fermato".

Motta ha proseguito: "I rumors di mercato lasciano il tempo che trovano. Ora tutti siamo concentrati sulla Salernitana, cercando di sfruttare quelle che sono le nostre potenzialità in un momento chiave della stagione".

Tra le possibili novità, oltre al rientro di Zirkzee, anche l'investitura per Fabbian: "Ha fatto bene da mezzala e da esterno d'attacco. Per lui non è il minutaggio a fare la differenza. Sa rendere in ogni occasione utile: questo deve essere di esempio per tutti".