Salernitana, per Dia svolta vicina? "Forse con il Sassuolo…" Il calciatore ancora out ma ora le parti sembrano meno distanti

Nella lista dei convocati della Salernitana per la trasferta di Bologna manca ancora il nome di Boulaye Dia. L’attaccante senegalese, fuori dalla prima squadra per scelta del patron Danilo Iervolino dopo il mancato ingresso nei minuti finali della sfida di Udine, è ritornato dai propri impegni con la nazionale senza però riaggregarsi al gruppo granata. Per lui solo allenamenti individuali, nel rispetto della decisione societaria di non poter essere considerato disponibile per gli impegni ufficiali del club.

Una presa di posizione forte, seguita anche dalla battaglia legale innescata dalla società granata e con scambio di messaggi tutt’altro che dai toni gentili. Poi l’apertura dei giorni scorsi confermata dall’ad Milan, le scuse del calciatore e la possibilità di un reintegro tutt’altro che peregrina.

Ci spera anche Stefano Colantuono che ieri si è espresso sull’argomento Dia: “Ci ho parlato. Adesso deve risolvere prima le beghe con la società. Potrebbe esserci con il Sassuolo”, l’apertura dell’allenatore. Si aspetta che la mediazione tra i legali del club e quelli dei calciatori possano portare i frutti sperati al più presto. La Salernitana aspetta, Dia…pure.