Salernitana, ennesimo atto d'amore: in 1200 a Bologna nel lunedì di Pasquetta Vendite boom nelle scorse ore. Il popolo granata lancia un nuovo messaggio

Pasquetta colorata di granata. Nonostante il giorno festivo, nonostante la mortificazione sportiva dell’ultimo posto in classifica e dello spettro della serie B sempre più vicina, il popolo della Salernitana tende ancora una volta la mano alla propria squadra. Un atto d’amore, l’ennesimo, in una stagione maledetto, una fede da preservare e portare in giro per l’Italia con orgoglio e dignità. Le due parole che Stefano Colantuono ha scelto per presentare la trasferta di Bologna, ennesima tappa di un campionato in cui la squadra granata non sarà sola. Anzi, al Dall’Ara saranno in 1200 al seguito della Bersagliera, pronti a far sentire la propria voce e testimoniare la volontà di non lasciare nulla al caso fino all’ultima goccia di serie A.

Lo spicchio del settore ospiti del Dall’Ara si colorerà di granata in uno stadio però che si preannuncia infuocato. Saranno ben 30mila gli spetattori previsti nell’impianto emiliano, pronti a sostenere il Bologna e spingere i felsinei a compiere un altro piccolo ma importante passo verso una clamorosa qualificazione in Champions League. Stadio praticamente sold-out, con appena un centinaio di biglietti invenduti.