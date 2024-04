LIVE. Bologna-Salernitana 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida del Dall'Ara

Bologna-Salernitana: la diretta testuale del match

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumi, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Odgaard. A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Fabbian, El Azzouzi, Moro, Urbanski, Castro, Karlsson, Zirkzee, Ndoye. Allenatore: Motta.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Pellegrino; Tchaouna, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva; Simy. A disposizione: Fiorillo, Salvati, Boateng, Pasalidis, Sambia, Ferrari, Zanoli, Coulibaly, Martegani, Legowski, Weissman, Gomis, Vignato, Ikwuemesi. Allenatore: Colantuono.

Arbitro: Feliciani di Teramo – assistenti: L. Rossi e M. Rossi. IV uomo: Rutella. Var: Guida/Avar: La Penna

NOTE. Angoli: 1-0.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: sta per iniziare Bologna-Salernitana.

IL PRE-GARA. La Salernitana torna in campo nel giorno di Pasquetta. Alle 12.30 i granata sfideranno il Bologna per la prima in panchina di Stefano Colantuono. Il tecnico di Anzio, alla sua terza avventura con il cavalluccio marino sul petto, dovrebbe schierare i suoi con un compatto 4-4-1-1. Diverse nel novità e sorprese di formazione. Davanti a Costil (Ochoa è rimasto a casa per infortunio) linea a quattro composta da Pierozzi, Manolas, Pirola e Pellegrino. In mediana Maggiore e Basic formeranno la coppia centrale con Tchaouna e Bradaric sulle corsie esterne. Candreva sarà il trequartista alle spalle della prima punta Simy. Da capire se lo schieramento iniziale sarà questo: gli interpreti, infatti, potrebbero permettere anche a Colantuono di schierare la difesa a tre (Pellegrino-Manolas-Pirola) ed un centrocampo a cinque (Bradaric e Pierozzi esterni). Ma la soluzione a quattro sembra essere la più probabile viste anche le prove fatte in settimana.

Diverse novità anche nel Bologna: Thiago Motta schiera Ravaglia tra i pali al posto di Skorupski. Davanti Odgaard sostituirà Zirkzee che non è al meglio e partirà dalla panchina. Orsolini, Ferguson e Saelemaekers agiranno alle spalle della prima punta.