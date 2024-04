Bologna-Salernitana, Simy: "Ora serve dignità! Colantuono ci ha aiutato" L'attaccante nigeriano titolare due mesi dopo dall'ultima volta

Nwankwo Simy ha presentato Bologna-Salernitana ai microfoni di Sky Sport: “Torno titolare dalla sfida di gennaio con la Roma. Ho grandi motivazioni in una partita difficile, complicata. Se non si trova la forza per questa partita bisogna cambiare mestiere. E’ stato un anno difficile ma ora conta solo la squadra: siamo messi malissimo ma ora dobbiamo dare una svolta e cercare di dare dignità.

Colantuono? Il mister lo conosciamo già, è un uomo di calcio vero. Ha portato serenità e soprattutto ci ha permesso di liberare un po’ la mente”.