Bologna-Salernitana 3-0, Thiago Motta: "Vittoria preziosa, la squadra è unita" Le parole del tecnico rossoblu dopo il successo sui campani

Thiago Motta ha commentato Bologna-Salernitana 3-0: “Siamo in un grande momento per le vittorie e per il calcio espresso. Sono orgoglioso e soddisfatto di come si vive questo campionato, per la grande vicinanza della tifoseria, per la festa a fine partita. Ho abbracciato i calciatori e lo staff perché questo è il successo di tutti.

Siamo stati bravi a sbloccare la partita con due gol bellissimi ma la difesa merita una menzione per la precisione nelle chiusure e nell’impostazione. Bisognava avere maggiore cattiveria però invece che soffrire come è successo nel secondo tempo. Serve continuità fino all’ultimo minuto.

Ogni settimana le possibili novità di formazione sono dettati dalla settimana, dal lavoro anche nelle partite precedenti, dalle rispettive condizioni fisiche. Ho la fortuna di avere un gruppo molto preparato, in grado di darmi tanti segnali e messaggi. La squadra lavora bene, dimostra di avere competizione sana e soprattutto di voler giocare a tutti i costi e dare il proprio contributo”.