Salernitana-Sassuolo, le probabili formazioni: novità in tutti i ruoli Alle 20:45 i granata cercano un sussulto d'orgoglio. Possibili chance per Zanoli e Vignato

Un sussulto d’orgoglio. Salernitana-Sassuolo ha il sapore dell’ultimo test a disposizione per i granata per allontanare di qualche settimana la retrocessione in serie B e aggrapparsi con le unghie ad un finale di stagione meno mortificante. L’ultimo posto in classifica, a ben dieci punti di distanza dai neroverdi in crisi neri e anche loro alle prese con lo spettro del fallimento sportivo, ordinano ai granata una riscossa. L’ha chiesta Stefano Colantuono ai suoi attraverso la nota prepartita. Farà lo stesso anche il pubblico dell’Arechi, pronto a far registrare il minimo stagionale con poco più di 13mila spettatori presenti sugli spalti.

Per la sfida di questa sera, Colantuono riparte dal 4-4-1-1 ma con diverse novità di formazione. Davanti a Costil, Zanoli potrebbe soffiare la maglia da titolare a Pierozzi non al top della condizione. A completare la difesa Pirola, Manolas e Bradaric. In mezzo al campo, Coulibaly e Maggiore agiranno centralmente, con Tchaouna e Vignato sulle corsie. Davanti ci sarà Candreva a supporto di Simy, favorito su Weissman.

Nel Sassuolo, Ballardini si affiderà al 4-2-3-1 con il recupero prezioso di Erlic in difesa. Occhio alla trequarti, con Defrel, Matheus Henrique e Laurientè sulla trequarti alle spalle di Pinamonti. Pesa l’assenza di Berardi, out fino a fine stagione.

SALERNITANA-SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Zanoli, Manolas, Pirola, Bradaric; Tchaouna, L.Coulibaly, Maggiore, Vignato; Candreva; Simy.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Lauriente; Pinamonti.