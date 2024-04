Salernitana, Iervolino assente con il Sassuolo. Nodo Mary Rosy: legali al lavoro Il patron pronto ad un aprile di rivoluzione. Per il centro sportivo palla agli avvocati

Spettatore da lontano. Nella serata in cui l'Arechi farà registrare il minimo stagionale per sottolineare la delusione nei confronti della stagione sciagurata della Salernitana (poco più di 13mila gli spettatori attesi), resterà vuota anche la poltrona di Danilo Iervolino. Il patron granata è all’estero e non riuscirà ad essere in città questa sera per seguire dal vivo la sfida con il Sassuolo. Resterà incollato davanti alla tv, con la speranza di un successo che abbia il sapore di un sussulto d’orgoglio, il primo passo per regalarsi un finale di stagione meno amaro.

Iervolino osserverà, rifletterà soprattutto sul roster a disposizione, prima di iniziare a fare i conti con un aprile che si preannuncia rovente. C’è da programmare una stagione ripartendo da zero, facendo crollare tutte le certezze di un progetto tecnico ormai ad un passo dal fallimento della serie B. Partendo però dalla rivoluzione dell’intera area sportiva: iniziati i primi sondaggi per il ruolo di direttore sportivo. Solo successivamente si andrà a caccia dell’allenatore (Inzaghi ancora in città continua a lanciare messaggi).

Tra le spine del club anche il nodo Mary Rosy: la società granata impugnerà l’ordinanza emessa dal comune di Pontecagnano Faiano per la rimozione delle strutture amovibili presenti nell’area. La Salernitana proverà a sanare la situazione, interessata non solo a non rallentare i tempi per la realizzazione del profondo restyling previsto ma anche per completare l’iter di acquisto dei terreni.