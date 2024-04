Salernitana-Sassuolo, i convocati: c'è Gyomber Ritorna lo slovacco, sempre out Ochoa, Fazio, Basic, Kastanos e Dia

Salernitana-Sassuolo aprirà la giornata di Serie A. Alle 20:45 i granata vanno alla ricerca di un sussulto d'orgoglio e di dignità. Stefano Colantuono può sorridere per il recupero di Gyomber. Ancora out Ochoa, Fazio, Kastanos, così come Boulaye Dia. Stop anche per Basic.

La lista dei convocati:

PORTIERI: Allocca, Costil, Fiorillo;

DIFENSORI: Boateng, Bradaric, Gyomber, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Pierozzi, Pirola, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Candreva, Coulibaly, Gomis, Legowski, Maggiore, Martegani, Sfait, Vignato;

ATTACCANTI: Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman.