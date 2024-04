LIVE | Salernitana-Sassuolo 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Sassuolo

Salernitana (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric; Tchaouna, Coulibaly, Maggiore, Gomis; Candreva; Ikwuemesi. A disposizione: Fiorillo, Allocca, Pellegrino, Boateng, Sambia, Pasalidis, Gyomber, Zanoli, Vignato, Martegani, Legowski, Sfait, Simy, Weissman. All: Colantuono.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Bajrami; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. A disposizione: Cragno, Pegolo, Kumbulla, Viti, Missori, Obiang, Lipani, Tressoldi, Racic, Volpato, Heneique, Castillejo, Mulattieri, Ceide. All: Ballardini.

Arbitro: Sozza di Seregno - assistenti: Bresmes e Bercigli. IV uomo: Minelli. Var: Di Paolo/ Avar: Gariglio.

1' - Fischio d'inizio

IL PRE-GARA. Minimo stagionale allo stadio Arechi per Salernitana-Sassuolo, sfida tra ultima e penultima in classifica. Colantuono conferma il 4-4-1-1 ma cambia centrocampo e attacco. Chance dal 1' per Gomis in mediana con Maggiore, Coulibaly e Tchaouna. In avanti Ikwuemesi preferito a Simy e Weissman con Candreva sulla trequarti. Il Sassuolo si affida al 4-2-3-1: Defrel, Thorstvedt e Laurienté saranno i trequartisti alle spalle di Pinamonti.