Salernitana-Sassuolo 2-2, Candreva: "Dobbiamo solo chiedere scusa" Le parole del capitano: "Il campionato sembrava aspettarci"

Antonio Candreva ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Salernitana-Sassuolo 2-2: “Questo è un punto che non vale niente. Ci lascia rammarico perché dovevamo e potevamo fare in più in tutta la stagione. Ora dobbiamo abbassare la testa e chiedere scusa, finire la stagione con dignità. Adesso andremo a Roma a giocarci la nostra partita.

Amaro in bocca? Per le tante partite perse. Il campionato sembrava aspettarci, noi siamo andati con la retromarcia. Era un campionato alla nostra portata. Ora dobbiamo finire con dignità e poi fare il meglio possibile.

Lavoriamo in settimane che non finiscono mai perché l’obiettivo da raggiungere lo abbiamo sprecato. Dobbiamo chiedere scusa.

Futuro? Non ci penso, ora dobbiamo concludere bene, poi si vedrà”.