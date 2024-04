Salernitana-Sassuolo 2-2, Colantuono: "I fischi ci stanno, bravi a rimontare" Le parole del tecnico a Dazn: "Poteva finire in goleada, siamo riusciti a rientrare"

Stefano Colantuono ha parlato al termine di Salernitana-Sassuolo 2-2: “Abbiamo messo dignità, abbiamo fatto la partita giusta ma ci siamo fatti i gol da soli. Bisognava stare attenti nel non subire in contropiede, come nel primo gol, o evitare errori come nel secondo. L’ambiente nel sereno e ci potevano stare dei mugugni. Noi però abbiamo fatto il possibile, con geometrie, idee. Non puoi permetterti di partire con svantaggio perché è difficile rimontare.

Gol di Maggiore? Non ho esultato ma non so perché, ho festeggiato dentro perché il 2-2 ci ha permesso di provare un forcing finale per vincere.

Come terminare la stagione? I giocatori devono trovare energie e determinazioni. Conosco questo mondo da quasi 50 anni e devi trovare motivazioni sia per la società, sia per la tifoseria. I fischi ci stanno, se perdi 0-2 e sei ultimo devi incassare. Ora dobbiamo finire nel miglior modo possibile e rendere dignitoso questo finale. Ora dobbiamo fare partite così, rimontare quelle che potevano trasformarsi in goleade.

Lazio? Forse era meglio avere un altro calendario. Andremo a giocarcela contro un avversario di primissima fascia”.