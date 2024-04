Salernitana-Sassuolo 2-2, furia Carnevali: "Spero di non avere più arbitri così" L'ad neroverde: "Dispiace per la situazione dei granata"

Il Sassuolo alza la voce. Nel post-partita, i neroverdi hanno protestato per l’arbitraggio di Sozza facendo intervenire l’amministratore delegato Giovanni Carnevali: “Ballardini ha visto le immagini ed è arrabbiato. Non è l’unico. La direzione arbitrale non mi è piaciuta. Non siamo una società che è solita lamentarsi, ma se parliamo è solo una questione di rispetto nei vostri confronti. Ci sarebbe tanto da ridire sul calcio di rigore per la Salernitana, poi c'è l'episodio del pareggio che grida vendetta. Abbiamo perso punti che pesano. Già con l’Udinese abbiamo perso punti. Ora mi auguro di non ritrovare mai più quest’arbitro.

Pari? Ci toglie energie e rischia di pesare tantissimo. Perdiamo strada, in un match che non avrà impatto per noi così come per loro. Dispiace anche per la Salernitana perché abbiamo un buon rapporto. Ora dobbiamo pensare a noi, provare a salvarci, tirandoci fuori da questa situazione. Nel primo tempo abbiamo fatto delle cose buone noi, nella ripresa c'è stata la reazione della Salernitana. La posta in palio era elevatissima per entrambe. Per il futuro mi aspetto di non trovare più arbitraggi del genere".