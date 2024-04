Salernitana, Manolas: "Meritiamo i fischi, ora possiamo solo lottare" Il greco: "Ogni episodio ci gira contro. Adesso serve orgoglio"

Kostas Manolas ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Salernitana-Sassuolo 2-2. Il difensore greco ha disputato 80 minuti di gara prima di essere sostituito nel finale di Jerome Boateng. L'ex Roma con grande onestà ha fatto il punto sul momento della Salernitana: “Abbiamo il sorriso a metà per la situazione. Abbiamo una maledizione che ci accompagna sin dal mio arrivo: prendiamo gol alla prima occasione contro. Poi la squadra ha dimostrato carattere in un contesto difficile ma meritato perché siamo ultimi. Ora dobbiamo ripartire da questo pareggio, cercando di migliorare delle cose che non hanno funzionato.

Finale di stagione? La parola “impossibile” nel calcio non esiste. Dobbiamo crederci, essendo realisti. Sappiamo che non è facile ma dobbiamo metterci tutto quello che abbiamo con orgoglio, con dignità, anche per i nostri sentimenti perché non andiamo e non andremo in campo per perdere le partite. Ora dobbiamo solo pensare di dare il massimo

Salerno? Sono venuto qua non al top e ora sto dando il massimo. Credo di poterci stare ancora in serie A. Ora però conta la Salernitana dare il meglio per una piazza così innamorata”.