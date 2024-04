Lazio-Salernitana, settore ospiti ridotto a 500 posti e con obbligo di tessera Forti limitazioni per i supporters granata: si attende il via libera della prevendita

Lazio-Salernitana non sarà trasferta libera per i tifosi granata. Anzi, per il settore ospiti dell’Olimpico, sono previste fortissimi limitazioni. Saranno appena 500 i posti a disposizione per i supporters granata. La trasferta sarà consentita solo ai possessori di fidelity card residenti in Campania. Niente 4000 posti dunque, bensì una manciata di sostenitori nel nome della forte rivalità fra le due fazioni, con incidenti che si registrarono alla vigilia della sfida di due anni fa e che hanno obbligato l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive a inserire Lazio-Salernitana tra le sfide con connotati di rischio.

Nei prossimi giorni dovrebbe partire la prevendita, con costo dei tagliandi che dovrebbe aggirarsi sui 30 euro. Già all’andata, anche la Curva Nord dell’Arechi venne ridotta ad appena 500 tifosi capitolini nel successo per 2-1, l’unico ottenuto dai granata in casa in serie A.