Salernitana, paura per Petrucci: grave incidente stradale Sono ore di apprensione: il vice patron è finito con l’auto in una scarpata

Paura per la Salernitana e per Gianni Petrucci. Come riporta Corriere della Sera e Repubblica sui propri siti web, il vice presidente granata è rimasto coinvolto in un grave incidente.

Il dirigente sportivo è finito in una scarpata con la sua auto mentre raggiungeva Valmontone. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, Petrucci è finito fuori strada mentre percorreva una curva in zona Colle Pereto, finendo in un dirupo di 7/8 metri.

Insieme a lui c'era anche la moglie. Le condizioni di Petrucci sarebbero serie ma l'ex numero uno del Coni - secondo le primissime informazioni provenienti dalla Capitale - non sarebbe in pericolo di vita.

Il vicepresidente della Salernitana è attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. La moglie, invece, è ricoverata all’ospedale di Tor Vergata: per lei solo contusioni.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Valmontone. Apprensione nel mondo dello sport e in casa Salernitana, club di cui Petrucci è entrato da poco a far parte prima come componente del Cda e poi come vicepresidente. Ieri sera il dirigente romano era allo stadio Arechi per Salernitana-Sassuolo ed ha seguito il match accanto all'ad Maurizio Milan.