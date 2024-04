Lazio, che botta! Ko nel derby e stop per Immobile e Romagnoli I capitolini battuti dalla Roma. L'attaccante e il difensore a rischio forfait per venerdì

Una sconfitta pesantissima per la classifica, per il morale e con possibili conseguenze in termini di scelte. La Lazio mastica amaro dopo il ko nel derby con la Roma. La vittoria dei giallorossi nella stracittadina è il colpo del ko per le ambizioni Champions dei biancocelesti, alla seconda sconfitta consecutiva dopo il passo falso nella semifinale d’andata con la Juventus.

Per Tudor c’è da fare i conti anche con le informazioni tutt’altro che positive che arrivano dall’infermeria. Ieri, il croato ha perso prima Alessio Romagnoli, poi Ciro Immobile. Il difensore si è procurato un sospetto stiramento, l’attaccante è alle prese con una trauma distorsivo al ginocchio. Nelle prossime ore arriveranno gli aggiornamenti dello staff medico bianconceleste. Entrambi però sono in fortissimo dubbio per la sfida con la Salernitana. Non ci sarà invece Zaccagni, out per la distorsione alla caviglia rimediata con la Juventus.

"I ragazzi sono dispiaciuti ma ora voltiamo pagina e ci mettiamo a lavorare – le parole di Tudor nel post-derby -. Stiamo facendo fatica in attacco ma ci sono calciatori che hanno più partite che allenamenti con me. Ora dobbiamo resettare tutto. Gli obiettivi sono sempre gli stessi: crescere e migliorare. Voglio vedere più incisività, cattiveria mantenendo equilibrio e compattezza. Non vedo l’ora che sia lunedì per lavorare e preparare la prossima gara. Ora voglio conoscere ancora meglio la squadra e pensare alla Salernitana”.