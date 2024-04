Salernitana, coordinata Maggiore: il mediano capocannoniere nel 2024 Il mediano ligure ha segnato quanto l'intero attacco granata nel 2024. Il club punta a trattenerlo

Tre gol nei primi quattro mesi, eguagliando da solo l’intero attacco. La zampata del pari con il Sassuolo e il primo posto in una classifica che fa riflettere sull’ultimo posto in classifica della Salernitana. Giulio Maggiore si prende la scena. La sua conclusione nel cuore del recupero che ha permesso ai granata di evitare il 21esimo ko stagionale è valso anche un record personale: con tre gol (Juventus, Cagliari e Sassuolo), Maggiore è il capocannoniere del 2024, superando Kastanos e Candreva fermi a quota due. Il centrocampista ligure ha addirittura eguagliato i numeri dell’intero attacco, fermi nell'anno solare ai gol di Ikwuemesi in Coppa Italia con la Juventus, di Weissman con l’Empoli e di Tchaouna con l’Udinese.

Un piccolo riconoscimento per l’ardore e l’impegno che da Maggiore non sono mai mancati. L’ex Spezia ha faticato e non poco, dirottato per esperienza e sagacia tattica in tutte le posizioni di una mediana che non hai mai trovato una dimensione precisa. Le prestazioni però nel nome del cuore e della dignità hanno convinto la società a voler ripartire da Maggiore nel campionato di serie B. Servirà però sondare la disponibilità del ligure, futuro papà e cercato nei mesi scorsi da Genoa, Sassuolo, Cremonese e Parma. In caso di serie B il suo ingaggio da 850mila euro scenderà a 700mila, con la Salernitana pronta ad un sacrificio pur di ripartire da un elemento di caratura.