FOTO - Salernitana, la tifoseria si stringe a Petrucci: "In bocca al lupo" La vicinanza del popolo granata al dirigente romano

"Il nostro piu sentito in bocca al lupo dottor Petrucci di una pronta guarigione". La tifoseria organizzata della Salernitana si stringe a Gianni Petrucci, vice-presidente granata ricoverato in ospedale a Roma dopo l'incidente in auto di sabato pomeriggio. I tifosi granata hanno affisso uno striscione nei pressi dell'Arechi, condiviso poi sui social.

Petrucci resta ricoverato presso l’ospedale San Camillo di Roma ma le sue condizioni non destano più preoccupazioni dopo il grave incidente in auto di sabato pomeriggio. Il vice-presidente della Salernitana si è procurato le fratture di diverse costole, dello sterno e di una vertebra, oltre alla ferita alla testa. Nessun interessamento però degli organi vitali. La degenza continua senza problemi. Diverse fratture anche per la moglie Raffaella che verrà trasferita all'ospedale Gemelli.