"Open Var", analizzato il gol di Maggiore col Sassuolo: "Situazione punibile" Su Dazn, il mondo arbitrale ammette l'errore che aveva fatto infuriare i neroverdi

Salernitana-Sassuolo 2-2 ha scatenato la rabbia dei dirigenti emiliani. Ad “Open Var” su Dazn, è stata ricostruita l’azione del gol del 2-2 di Maggiore, con nel dettaglio la decisione del Var di non intervenire sulla sbracciata di Pirola ai danni di Defrel. Ricostruita tutta l’azione anche con i dialoghi.

Revisione non facile? Dino Tommasi, componente della commissione Can, ha fatto chiarezza: “C’è un fallo alto di Pirola su Defrel che era in uscita. Sozza era ben posizionato e lo valuta come spalla a spalla ma c’è un braccio che impedisce la fuga del calciatore. La presenza di Vignato ha inciso nella valutazione ma Pirola si disinteressa del pallone e impedisce al calciatore di poter ripartire. Meno facile l’intervento del Var, soprattutto perché Sozza era a pochi passi”.