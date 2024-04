Salernitana, inizia la missione Lazio: Colantuono pronto a nuovi cambi Da valutare le condizioni di Basic. Possibile un rilancio di Gyomber

Riprenderà questo pomeriggio la marcia d’avvicinamento in casa Salernitana verso la trasferta di Roma in casa di Lazio. Per il match di venerdì contro il grande ex Claudio Lotito, la squadra granata aspetta buone notizie dall’infermeria. La più importante sarà il rientro a pieno regime di Norbert Gyomber. Lo slovacco, già in panchina con il Sassuolo, è pronto a riprendersi un posto nel cuore della difesa, bucata due volte con i neroverdi. Possibile un turno di stop per Pirola, tra i protagonisti in negativo nella sfida con i neroverdi.

Fari puntati anche su Toma Basic: il croato è alle prese con un problema accusato nel secondo tempo della trasferta di Bologna e che gli ha impedito di essere disponibile con il Sassuolo. Confidano in una maglia da titolare Zanoli, Vignato e Simy, subentrati nella ripresa nel pari in rimonta con gli emiliani.