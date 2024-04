Salernitana, De Luca su restyling Arechi e Volpe: "Fondi bloccati ma non mollo" Le parole del Governatore: "Troveremo altre soluzioni, siamo gente tenace"

“Siamo bloccati con i fondi per l’Arechi e per il Volpe”. Nel corso della conferenza stampa per la Paper Week presso il comune di Salerno, il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione sul restyling sia dell’Arechi che del Volpe.

Le difficoltà sono legate al mancato sblocco dei Fondi di Coesione, al centro della bagarre con il Ministro Fitto. “Rischiamo di perdere una grande occasione e mettere a repentaglio anche i discorsi Arechi e Volpe – le parole di De Luca -. Lì sono stati programmati gli interventi per 120 milioni per il nuovo stadio Arechi così come per il Volpe. Teoricamente noi oggi dovremmo bloccare il lavoro per la progettazione degli impianti ma non abbiamo bloccato niente. Siamo gente tenace: troveremo i fondi in altra maniera”.