Salernitana, venerdì sfida alla Lazio che "sogna" il colpo Dia Fabiani interessato all'attaccante senegalese, il club "tratta" sulla clausola con il suo entourage

Venerdì sera la Salernitana sarà di scena all'Olimpico per la sfida alla Lazio. Un match che potrebbe rappresentare l'occasione anche per iniziare a discutere di mercato. Dalla Capitale, infatti, è rimbalzata la voce di un interesse da parte dei bianco celesti per Boulaye Dia. L'ex dg granata Angelo Fabiani ha pensato all'attaccante senegalese come possibile erede di Ciro Immobile. Già nella scorsa estate la società di Claudio Lotito aveva annotato il nome dell'ex Villareal ma senza sferrare l'assalto decisivo. A giugno la situazione potrebbe cambiare notevolmente. La probabile retrocessione in serie B dei granata farebbe, infatti, abbassare di molto il costo dell'operazione. Molto ruota anche attorno alla clausola che sarà inserita nel contratto dell'attaccante. Un tema di cui si sta discutendo già in queste settimane e che potrebbe garantire una tregua tra la Salernitana e Dia. Il calciatore si sta allenando ancora a parte ma i legali del club e quelli dell'atleta continuano a discutere per giungere ad una possibile conciliazione. La Salernitana ha proposto di rivedere la clausola al ribasso, fissandola intorno ai 15 milioni di euro. Al momento non c'è intesa con l'entourage di Dia che vorrebbe abbassarla ulteriormente. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo tentativo da parte della Salernitana che spera di poter reintegrare il calciatore, in modo da metterlo in vetrina e renderlo appetibile sul mercato. E in tal caso la Lazio sarebbe più di una spettatrice interessata.