Salernitana, si compone il format della prossima B: tre squadre già iscritte La serie C ha già dato i primi tre verdetti

Si inizia a configurare il prossimo campionato di serie B. La Salernitana strizza l'occhio, con la possibilità sempre più concreta di una retrocessione dolorosa in cadetteria dopo aver gettato alle ortiche il patrimonio sportivo della massima serie. Dopo tre campionati sarà dunque purgatorio, per una seconda lega italiana che si preannuncia infuocata.

Restano da decifrare chi saranno le promosse in A, le retrocessioni in serie C e soprattutto chi riuscirà ad uscire vittorioso dalla battaglia della post-season di serie C. Ieri il quadro della prossima serie B ha presentato le prime squadre ufficialmente partecipanti. La Juve Stabia, con il pari di Benevento, ha staccato il pass ritrovando la categoria dopo quattro anni. Sorride anche il Mantova, con il club lombardo che ha festeggiato grazie al passo falso del Padova dell'ex granata Torrente, in odore di esonero. Gioia già metabolizzata invece per il Cesena, pronto a dare seguito al progetto giovani lanciato con forza negli ultimi anni.