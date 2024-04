Salerno, Avella: "Il nuovo Palatulimieri potrà essere realizzato a Fuorni" L'attuale impianto potrebbe essere abbattuto per far spazio allo stadio Volpe

"Se i lavori al Volpe si faranno, l'hockey non perderà la sua casa". Lo ha garantito il presidente della commissione Sport del Comune di Salerno, Rino Avella in merito al possibile abbattimento del Palatulimieri per consentire la realizzazione dello stadio provvisorio della Salernitana. Il Comune, infatti, intende costruire un impianto da 15mila posti che ospiterà le partite casalinghe dei granata durante il restyling dello stadio Arechi.

"L'Amministrazione comunale sta pianificando la costruzione del nuovo 'Palatulimieri' nel caso in cui si realizzassero i lavori per lo stadio Volpe", ha assicurato Avella. "Le intenzioni progettuali prevedono, infatti, che l'area attualmente occupata dal Palatulimieri sia inglobata. È necessario ragionare, quindi, ai fini di garantire la continuità alle società sportive - in special modo dell'hockey - che utilizzano in maniera assidua l'attuale struttura. Per questo ho molto apprezzato la disponibilità di Mimmo De Maio, presidente della Commissione Urbanistica, nel procedere nuovamente alla congiunta con la Commissione Sport da me presieduta. Piano urbanistico alla mano, lunedì 8 aprile i Commissari hanno appreso dal presidente De Maio che l'area comunale idonea per la costruzione del nuovo Palatulimieri è a Fuorni, di fronte alla casa circondariale. L'individuazione della zona è un passo necessario per le possibili evoluzioni infrastrutturali sportive in città. Nel mio ruolo di Presidente della Commissione Sport porterò questa determinazione, ampiamente condivisa in sede di congiunta, all'attenzione del sindaco al fine di istruire i passaggi successivi".