Salernitana, gestione per Maggiore, Bradaric e Vignato: la situazione I tre calciatori non preoccupano in vista della Lazio. Colantuono recupera Fazio e Ochoa

Tre piccoli intoppi. La Salernitana ha continuato ieri pomeriggio la marcia d’avvicinamento alla sfida con la Lazio di venerdì sera. Al Centro Sportivo Mary Rosy però, Colantuono ha dovuto fare i conti con il piede sul freno schiacciato da tre calciatori: Giulio Maggiore, Domagoj Bradaric ed Emanuel Vignato hanno rallentato sfilandosi dal gruppo, senza partecipare al lavoro con la squadra.

Dallo staff medico filtra ottimismo sulle condizioni dei tre calciatori. Maggiore dovrebbe riprendere posto in mezzo al campo con uno fra Coulibaly e Legowski a fare coppia con l’ex Spezia. Chance anche per Bradaric che potrebbe agire anche da esterno sinistro di centrocampo se Colantuono dovesse ripetere l’esperimento Pellegrino come terzino.

Buone notizie da Fazio e Ochoa. Sia l’argentino che il messicano sono ritornati in gruppo e confidano in una convocazione per a trasferta di Roma. Ochoa dovrebbe però essere inserito nuovamente in lista, dopo l’esclusione post-sosta per le nazionali per permettere l’inserimento di Fiorillo (per il ruolo di portiere è possibile modificare la lista fino a 24 ore prima di ogni turno di campionato).