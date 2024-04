Salernitana, il settore ospiti dell’Olimpico non sarà vuoto: il dato La Curva Sud Siberiano ha annunciato la decisione di non seguire la squadra

Mentre la Lazio tira un sospiro di sollievo e potrà contare sul sostegno della Curva Nord dell’Olimpico in attesa di indicazioni dal Giudice Sportivo in merito agli episodi registrati nel derby con la Roma, la Salernitana ha accolto il duro comunicato emesso dalla Curva Sud Siberiano. Gli ultras non ci saranno all’Olimpico, un gesto forte dopo le limitazioni annunciate nei giorni scorsi e che hanno ridotto il settore ospiti ad una capienza massima di 500 posti, accessibili solo per i possessori di tessera del tifoso e residenti in Campania.

Eppure, nonostante il grido di dissenso forte arrivato dal cuore pulsante del tifo granata, la Salernitana non sarà sola all’Olimpico. Sono 71 i tagliandi emessi, con prevendita che si chiuderà nella serata di domani.