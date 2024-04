Lazio-Salernitana, arbitro inedito per la sfida dell'Olimpico Il fischietto di Udine alla prima designazione sia con i biancocelesti che con i granata

Sarà Luca Zufferli l’arbitro di Lazio-Salernitana, anticipo che venerdì aprirà la 32esima giornata di serie A. Il fischietto di Udine sarà assistito da Alessio Berti di Prato e Stefano Del Giovane di Albano Laziale. Il quarto uomo sarà Daniele Doveri di Roma 1. Al Var ci saranno Daniele Paterna di Teramo e Gianluca Aureliano di Bologna.

Nessun precedente per Zufferli sia con la Lazio che con la Salernitana. Il fischietto friulano è appena alla quarta direzione in serie A dopo aver diretto in stagione Sassuolo-Monza, Frosinone-Genoa e Lecce-Frosinone.