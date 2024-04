Salernitana verso la Lazio: quanti dubbi per Colantuono Il tecnico alle prese con diversi ballottaggi di formazione. Anche a Roma non ci sarà Dia

Stefano Colantuono non molla. La marcia d’avvicinamento in casa Salernitana verso la sfida con la Lazio è segnata dalle tante indicazioni che riserva alla squadra. “Atteggiamento giusto” è la richiesta continua, chiedendo alla squadra coraggio e determinazione per regalarsi una serata che possa mitigare solo in parte la delusione per un’annata record.

Dall’infermeria, per il tecnico granata sono arrivate buone notizie: Maggiore, Bradaric e Vignato hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e sono ritornati in gruppo. L’ex Spezia farà coppia con Lassana Coulibaly nel cuore della difesa, mentre per Bradaric c’è l’incognita tattica: se dovesse essere riconfermato come terzino, possibilità per Zanoli come esterno alto di centrocampo. Altrimenti, uno tra Pellegrino e Pierozzi guarderà le spalle al croato come già successo a Bologna.

Ampia scelta in difesa, dove Manolas, Pirola, Boateng, Pasalidis e soprattutto Gyomber confidano in una chance. Da risolvere la granata attaccante: Simy potrebbe avere la meglio su Ikwuemesi. Out ancora Boulaye Dia, ancora alle prese con l’accordo fra le parti per un reintegro al momento lontano.