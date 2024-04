Lazio-Salernitana, Patric: "Serve rialzarci da un momento difficile" Il difensore spagnolo presenta la sfida di domani: "Occorre reagire e sfruttare il calendario"

Ripartire e provare a tenere vivo il sogno Europa. Patric carica la Lazio, alla vigilia della sfida con la Salernitana. Mentre Tudor ha preferito restare in silenzio, il difensore spagnolo ha presentato la sfida di domani al match program pubblicato dai biancocelesti.

“C’è tanto rammarico per la sconfitta, sappiamo l’importanza di quella partita e per i tifosi. Perderlo è stato brutto anche per la classifica perché ci ha allontanato dai posti che vogliamo occupare. Mancano però anche tante partite, per questo dobbiamo pensare positivo, affrontare una gara alla volta e poi vedere dove potremo arrivare. Abbiamo un buon calendario, con molte partite in cui sulla carta siamo favoriti. Sappiamo benissimo che in Serie A non esistono partite scontate ma siamo la Lazio e dobbiamo finire questa stagione nel migliore dei modi. Adesso è il momento dei veri uomini e di portare la squadra il più in alto possibile.

Che match sarà contro la Salernitana?“ Contro la Salernitana sarà un match molto difficile, loro sicuramente punteranno sulle ripartenze. Dovremo cercare di segnare subito per evitare di complicarci i 90 minuti. Sarà fondamentale rimanere tranquilli, nella vita parte tutto dalla concentrazione e dalla serenità. La chiave è essere carichi senza perdere il focus della vittoria perché la frenesia non aiuta mai”.