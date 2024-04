Lazio-Salernitana, i convocati di Colantuono: solo tre assenti Sempre fuori Dia, con il senegalese alle prese con la querelle societaria

Lazio-Salernitana aprirà la 32esima giornata di campionato. Per la sfida dell’Olimpico, Stefano Colantuono può sorridere per una Salernitana quasi al completo. Il tecnico romano recupera il portiere Ochoa e il difensore Fazio, già da giorni in gruppo. Nessun recupero per Kastanos e Basic: il primo è alle prese con l’infortunio al ginocchio patito in nazionale, il croato invece salterà la sfida da ex. Sempre out Dia, ancora alle prese con la querelle societaria.

La lista completa:

PORTIERI: Allocca, Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Boateng, Bradaric, Fazio, Gyomber, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Pierozzi, Pirola, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Candreva, Coulibaly, Gomis, Legowski, Maggiore, Martegani, Vignato;

ATTACCANTI: Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman.