Lazio-Salernitana, piccolissima fetta di tifosi all’Olimpico: il dato finale La Curva Sud Siberiano, non presente a Roma, ricorda il "Siberiano": "Sei stato il condottiero"

Lazio-Salernitana non sarà da sold-out (35mila spetattori al momento fa registrare il boteghino), nel nome anche delle fortissime limitazioni volute dalle autorità per motivi di ordine pubblico. A farne le spese i tifosi granata, con il settore ospiti ridotto da 4mila posti ad appena 500, costringendo la Curva Sud Siberiano a disertare la trasferta romana. In 87 però, residenti in Campania e possessori di Tessera del Tifoso, hanno deciso di seguire la squadra per la sfida di questa sera.

Intanto, oggi si celebra il 14esimo anniversario dalla scomparsa di Carmine Rinaldi, per tutti il “Siberiano”, leggenda del tifo granata. Gli ultras della Curva Sud lo hanno ricordato con un messaggio toccante: “Non smetteremo mai di parlare di te Carmine! Abbiamo perso la tua presenza la tua voce ma ciò che ci hai insegnato, ciò che ci hai lasciato, questo non lo perderemo mai! Ultras, riferimento, condottiero, Carmine Rinaldi è stato tanto e, soprattutto, ha lasciato tanto alla sua gente. Un faro capace di plasmare le idee e incarnare valori cruciali come la lealtà e il rispetto, ancora oggi, oltre il suo popolo viene riconosciuto il suo straordinario essere e ciò che questo ha rappresentato. Consapevoli che il suo spirito vivrà per sempre nei cuori di chi ha conosciuto il suo coraggio e la sua determinazione la promessa resta quella di alimentare il suo fuoco giorno dopo giorno. Oggi ricordiamo e onoriamo il condottiero della Curva Sud una guida sicura che attraversa le generazioni, mai per interesse, solo per Amore: Sempre con noi SIBERIANO”.